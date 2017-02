F1 2017 : Red Bull dévoile sa monoplace RB13

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Après Williams, Sauber, Renault, Force India, Ferrari et McLaren, c'était au tour de Red Bull de présenter officiellement sa monoplace pour la saison 2017.



Aileron requin et livrée traditionnelle

Avec la nouvelle règlementation technique, Red Bull a fait comme ses petits camarades en adoptant un imposant aileron de requin à l'arrière. En revanche, on note dans l'aileron avant un trou qui semble avoir un rapport avec le S-Duct.

Le S-Duct est inspiré du F-Duct, lancé en 2010 par McLaren et depuis interdit. Alors que le F-Duct avait une prise d'air à l'avant pour envoyer l'air sur l'aileron arrière et le stabiliser, afin d'améliorer le flux aérodynamique, la prise d'air du S-Duct est placée sous la monoplace, avec une encoche, et la sortie est sur le dessus. Il permet d'avoir un flux d'air plus propre.

Concernant la livrée de cette Red Bull, l'écurie autrichienne conserve ses couleurs traditionnelles. Concernant les sponsors, le partenariat avec Mobil1 s'affiche sur l'aileron arrière et Esso apparaît sur les plaques d'extrémité de l'aileron avant.



Est-ce que cette technologie permettra à Red Bull de reconquérir le titre mondial qui lui échappe depuis 2015 ? Il est encore trop tôt pour le savoir mais les pilotes Daniel Ricciardo et Max Verstappen espèrent bien avoir entre les mains la meilleure voiture du plateau.