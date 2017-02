F1 2017 : Toro Rosso dévoile la STR12 !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

La Toro STR 12 devait être présentée en début d'après-midi mais en raison d'un contre-temps, probablement lié à l'explosion du moteur Renault au bout de seulement six tours, lors du shakedown de mercredi, l'état-major du Junior Team de Red Bull a préféré reporter le lancement officiel de sa nouvelle monoplace. Et ce dimanche, après Red Bull, justement, et Haas, Toro Rosso a mis fin au suspense !



[Daniil Kvyat espionne sa future Toro Rosso STR12]



Retour au moteur Renault

La nouvelle Toro Rosso, baptisée STR12 tentera de faire oublier la difficile saison 2016. Pour cela, l'écurie italienne a changé de motoriste. Exit le moteur Ferrari de 2015 et place au nouveau moteur Renault. Le but est que Red Bull et sa petite sœur puisse échanger plus d'informations sur cet élément si important.



Comme la saison dernière, la monoplace sera confiée à l'Espagnol Carlos Sainz et au Russe Daniil Kyat.



Et pour cette nouvelle saison, et à cause du changement de règlement, la Toro Rosso est dotée de l'aileron de requin. Mais le principal changement réside peut-être dans la livrée de la monoplace. Le bleu est désormais plus clair tandis que le Taureau, symbole de la marque et l'inscription Red Bull passent du rouge au gris.