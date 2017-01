F1 2017 : Wehrlein aurait signé chez Sauber

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Selon toute vraisemblance, l’Anglais Pascal Wehrlein devrait laisser son volant manor pour celui de Sauber pour la saison 2017 de F1.





Lente ascension

L’information reste à confirmer, bien qu’elle ne soit pas surprenante au vu des rumeurs se propagent depuis novembre dernier, et le baquet Mercedes étant très probablementréservé à Valtteri Bottas. Selon des sources proches du dossier se confiant au site Motorsport, Pascal Wehrlein aurait ainsi assuré un volant au sein de l’écurie Sauber F1, remplaçant donc Felipe Nasr.

L’Allemand, âgé de 22 ans, avait débuté en Formule 1 lors de la saison 2016, fort de son titre en DTM (championnat allemand de voitures de tourisme), chez Manor, considéré comme “l’équipe B” de Mercedes. Prometteur par ses résultats et dominant systématiquement son coéquipier Rio Haryanto, Wehrlein a enregistré le seul point marqué par l’écurie, lors du Grand Prix d’Autriche. Il a cependant été chahuté par le Français Esteban Ocon en fin de saison, le Français ayant remplacé l’Indonésien en manque de budget… et de performances.

Pascal Wehrlein (Manor) a terminé 10ème au GP F1 d'Autriche 2016





Quid de Manor ?

Reste à savoir qui ira rejoindre l’écurie Manor, qui serait actuellement en pourparlers pour assurer son avenir. Abandonnée ainsi par Pascal Wehrlein et plus tôt par Esteban Ocon parti chez Force India, l’équipe britannique pourrait recruter le Mexicain Esteban Gutiérrez débarqué par Haas et Kevin Magnussen, ainsi que le Brésilien Felipe Nasr, en provenance de Sauber.

Les réponses devraient s’accélérer à l’approche des premiers essais de cette pré-saison de Formule 1 2017, débutant le 8 mars à Barcelone. Le premier Grand Prix aura lieu le 26 mars à Melbourne (Australie).