F1 : Force India révèle la silhouette des monoplaces 2017

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

La première esquisse officielle d’une Formule 1 cru 2017 est apparue ce mercredi 5 janvier. Merci Force India !

[La Force India de 2016]





La F1 se profile

Nous sommes encore à 2 mois et demi de la reprise de la F1, un gouffre pour tous les passionnés de sports mécaniques et surtout pour les écuries, qui ont tout leur temps pour organiser leur teasing pour leurs nouvelles monoplaces. Après que Red Bull ait promis sa RB13 le 8 mars et Mercedes AMG sa W08 le 22 février, il semble que Force India soit provisoirement l’ouvreur du bal de la saison.





Comme en 2016, la voiture indienne sera révélée le 22 février. Nommée très probablement VJM10, la Force India est pour le moment la seule à afiche ses grandes lignes, via une esquisse postée sur les réseaux sociaux. Comme toutes ses concurrentes, la VJM10 va apporter le règlement 2017 entraînant les nouvelles larges roues de Pirelli, mais aussi un aileron avant plus imposant, un diffuseur hypertrophié, ou encore un aileron arrière rabaissé et plus large. Autrement dit, les F1 vont avoir de la gueule et revenir à un style du milieu des années 2000.

Rappel chez les pilotes, Force India ne disposera plus de l’Allemand Nico Hülkenberg, parti chez Renault, mais du Français Esteban Ocon en provenance de Manor, tandis que le Mexicain Sergio Pérez poursuit son aventure indienne. Lors de la saison 2016, Force India a été classé 4ème derrière Mercedes, Red Bull et Ferrari, mais devant Williams.