F1 : Massa a accepté de revenir, Bottas va filer chez Mercedes !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Selon Motorsport.com, Felipe Massa a accepté de Williams pour sortir de sa retraite et va ainsi largement faciliter le départ de Valtteri Bottas vers Mercedes. Fin du suspense.

Le jeu de stratégie initié involontairement par Nico Rosberg, qui a décidé de prendre sa retraite suite à son titre de champion du monde, a vraisemblablement pris fin.





Cette fois, tout est plus clair. Après plusieurs jours de flou, le transfert de Valtteri Bottas pour Mercedes va enfin pouvoir être acté, Felipe Massa ayant donné, selon Motorsport.com, son accord à Williams pour mettre fin à une retraite qui n’aura duré que quelques jours et accepté l’offre d’un an proposée par Grove.

Williams paie cher le départ de Rosberg

Au sortir d’une saison décevante, ponctuée par une cinquième place au classement des constructeurs derrière Force India, l’équipe britannique va donc payer au prix fort, elle aussi, l’annonce surprise du champion du monde allemand. Elle a été contrainte, à la fois par les aspirations de son leader, dont les épaules étaient devenues trop larges pour le baquet de la FW, mais aussi par l’obligation d’aligner un pilote d’expérience aux côtés de sa jeune recrue Lance Stroll, 18 ans, et par la pression de la marque allemande, qui lui fournit, depuis 2014, ses moteurs.

Réduction… de 10 millions ?

Williams pourra d’ailleurs jouer de la situation d’urgence –Mercedes souhaitant boucler les détails contractuels au plus vite pour préparer la saison à venir- afin d’obtenir une belle ristourne, estimée à environ 10 millions d’euros, sur la fourniture des blocs propulseurs à l’Etoile. Une façon de se consoler financièrement après une perte sportive considérable.