F1 – officiel : Bottas est le deuxième pilote Mercedes pour la saison 2017

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Valtteri Bottas est officiellement le remplaçant de Nico Rosberg chez Mercedes. Le Finlandais est le nouveau rival de Lewis Hamilton, et la grille complète de la saison 2017 de F1 est désormais connue.

Le suspense qui n’en était plus vraiment un depuis plusieurs semaines a pris fin ce lundi 16 janvier.





Le séisme a livré sa dernière secousse. Nico Rosberg en était l’épicentre, et tout le paddock a frétillé au moment où l’Allemand a annoncé sa retraite. Mercedes a tremblé, Williams encore plus. Valtteri Bottas lui, pourra remercier Mère Nature autant que son talent. Il a été choisi et confirmé comme remplaçant du champion du monde en titre.

Durée du contrat pas encore connue

Finalement, la conférence de presse organisée dans l’usine de Brackley a seulement servi à faire apparaître le Finlandais sous ses nouvelles couleurs. Chemise blanche flanquée de l’Etoile d’argent, le pilote de 27 ans a répondu à quelques questions mesurées de Toto Wolff, son nouveau patron. La durée de son contrat, véritable interrogation entourant son transfert, n’a pas été divulguée.





La grille est fermée

Avec cette officialisation, l’ensemble de la grille est désormais connue si l’on ne tient pas compte de l’avenir de Manor, en redressement judiciaire, et dont la participation au Championnat du monde est très incertaine. Bottas, lui aura pour la première fois une véritable occasion de décrocher un premier titre de champion du monde. Il est l’unique gagnant du départ de Rosberg.





La grille 2017 :

- Mercedes : Lewis Hamilton – Valtteri Bottas

- Red Bull : Daniel Ricciardo – Max Verstappen

- Ferrari : Sebastian Vettel – Kimi Räikkönen

- Force India : Sergio Pérez – Esteban Ocon

- Williams : Felipe Massa – Lance Stroll

- McLaren : Fernando Alonso – Stoffel Vandoorne

- Toro Rosso – Carlos Sainz – Daniil Kvyat

- Haas : Romain Grosjean – Kevin Magnussen

- Renault : Nico Hülkenberg – Jolyon Palmer

- Sauber : Pascal Wehrlein, Marcus Ericsson