F1 : Sauber accueille Tatiana Calderon

Par Estelle SANZO | Ecrit pour TF1 |

Depuis le départ de Susie Wolff - qui exerçait pour Williams - en 2015, apercevoir des femmes pilotes de développement impliquées en F1 était... inhabituel ! C'était sans compter l'arrivée de Tatiana Calderon. La Colombienne s'est fait débaucher par Sauber. Comme nous l'annonce l'écurie Suisse, la jeune femme de 23 ans fera des séances dans le simulateur et acte de présence à plusieurs réunions avec les ingénieurs sur les Grands Prix.





"C'est un pas de plus vers mon rêve"

"Je suis très heureuse de me joindre à l'équipe de Sauber F1 en tant que pilote de développement" se réjouit Tatiana Calderon. "Je tiens à remercier Monisha Kaltenborn et toute l'équipe de me donner cette opportunité, ainsi que l'Escuderia Telmex pour leur soutien. Je suis reconnaissante de travailler avec une telle équipe de Formule 1 et de bénéficier de sa longue expérience. C'est un pas de plus vers mon rêve, courir en Formule 1 un jour" a-t-elle ajouté.





En 2016, la jeune femme s’est classée 21ème du GP3 - championnat où elle sera encore cette année - et avait campé la deuxième marche du podium au MFR Challenge 2015, une compétition de monoplaces indien. Elle commencera sa jeune carrière par le karting dans son pays d'origine.

Sauber professeur

L’enthousiasme de Tatiana Calderon est également partagé avec Sauber, qui souhaite notamment lui fournir le nécessaire pour développer son savoir-faire."Nous sommes très heureux d'accueillir Tatiana. Nous avons les opportunités et les facilités pour fournir à Tatiana une plate-forme professionnelle sur laquelle elle peut développer ses connaissances et ses compétences en course" a déclaré l'écurie.

[ Vidéo : F1 2017 : Présentation de la Red Bull RB13 ]





[ Vidéo : F1 2017 : Williams dévoile sa nouvelle monoplace, la FW40 ]