F2 2017 : Adieu GP2 Series, voici la Formule 2

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Le 9 mars, lors du Conseil Mondial du Sport Automobile, la FIA a ratifié le changement d'appellation du GP2 Series en Formule 2. Mais quel est le véritable but de cette modification ?



Une meilleure hiérarchie des compétitions

Pour la FIA, l'objectif est simple : clarifier les formules de promotion vers la Formule 1. Car plus que le changement de nom de GP2 Series en F2, c'est tout l'organisation des antichambres de la F1 qui a été repensée ces dernières années. Ainsi, nous avons désormais 12 championnats régionaux ou nationaux en Formule 4, la F3 Europe, et enfin la Formule 2, dernière étape avant la Formule 1, la catégorie reine.



"Ces dernières années, nous avons développé un programme extrêmement réussi de championnats de Formule 4 dans 12 pays du monde entier, et la F3 Europe est devenue très solide et compétitive. L'annonce d'aujourd'hui renforce encore plus ce programme", a déclaré Jean Todt, le président de la FIA.



Le patron de la F1 satisfait

Cette réforme des compétitions permettant d'accéder à la Formule 1 fait bien évidemment un heureux : Chase Carey, le nouveau boss de la discipline qui a succédé à Bernie Ecclestone : "Je suis très heureux d'annoncer l'évolution des GP2 Series en Formule 2 FIA. Il s'agit d'une activité stratégique pour la Formule 1 et nous sommes ravi de renforcer de la sorte nos liens avec la FIA."



Même son de cloche avec Stefano Domenicali, le président de la Commission monoplace de la FIA : "Avec l'instauration de la Formule 2, nous avons maintenant une progression logique dans la hiérarchie de la monoplace. Depuis le karting jusqu'à la F1 en passant par les F4, F3 et F2, la scène internationale est clairement définie et nous allons nous assurer de rendre la F2 solide et populaire auprès des concurrents et des fans."

F2, un nom évocateur

Le nom de Formule 2 est également un retour au source. De 1967 à 1984, la F2 était l'antichambre de la F1 avant de prendre le nom de Formule 3000. Au palmarès de la F2 première mouture, on trouve d'ailleurs des noms prestigieux : Jacky Ickx, Jean-Pierre Beltoise, Clay Regazzoni, Ronnie Peterson, Patrick Depailler ou encore Jacques Laffite et René Arnoux !



Concernant l'édition 2017, la Formule 2 sera présente sur toutes les manches européennes de la Formule 1, ainsi qu'à Sakhir et Yas Marina. Elle aura un seul meeting européen sans la F1 : à Jerez.



Le calendrier 2017 de la Formule 2

14-16 avril : Bahreïn/Sakhir

12-14 mai : Catalogne/Barcelone

25-27 mai : Monaco

23-25 juin : Azerbaïdjan/Bakou

7-9 juillet : Autriche/Red Bull Ring

14-16 juillet : Grande-Bretagne/Silverstone

28-30 juillet : Hongrie/Hungaroring

25-27 août : Belgique/Spa

1er-3 septembre : Italie/Monza

6-8 octobre : Espagne/Jerez

24-26 novembre : Abu Dhabi/Yas Marina

