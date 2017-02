Fast and Furious 8 : Nouvelle bande-annonce !

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Le Super Bowl est indéniablement l'événement outre-Atlantique incontournable autant pour la population américaine que... pour les annonceurs ! Le dernier cru 2017 n'a pas dérogé à cette règle. Si Alfa Romeo a envoyé sur les écrans pas moins de 3 spots publicitaires, le studio de production Universal a profité de l'engouement de l'événement sportif pour y dévoiler le nouveau trailer de son prochain film d'action : Fast and Furious 8 (The Fate of the Furious). Une vidéo explosive avec au menu de la bagarre, des cascades et des trahisons. Bref, des ingrédients fidèles à la saga.





Arrivée en salles le 12 avril 2017

Un trailer qui n'oublie pas de mentionner les courses poursuites dont une assez... saugrenue. Visiblement contrôlé par l'irrésistible Charlize Theron, un sous-marin lancé à pleine bourre viendra se frotter à une poignée de véhicule dont la Dodge Charger de Dominic Toretto, alias Vin Diesel.





Et parmi les nombreux bolides que nous verrons prendre la poudre d'escampette tout au long du film, notons la présence de la Dodge Challenger SRT Demon. Cette dernière sera présentée au salon de New-York le 12 avril prochain.

Coïncidence ou pas, c'est à cette date que le huitième volet de la saga Fast and Furious sortira sur grand écran... Encore un peu de patience.