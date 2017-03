Fast and Furious 8 : nouvelle bande-annonce “piratage”

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

A presque un mois de sa sortie, le huitième opus de Fast and Furious livre une nouvelle bande-annonce version longue et explosive.

Charlize Theron experte du piratage automobile

Nous retrouvons dans ce “trailer” de près de 3 minutes les scènes déjà illustrées ces derniers mois dont la scène en Islande avec le sous-marin, quelques images de Cuba, mais l’accent est mis sur New York avec une idée assez inédite pour la franchise Fast and Furious.

Nombreux longs-métrages ont exploité le piratage électronique pour voler des voitures, mais une poignée seulement a surfé sur cette opération à grande échelle. Méchante de ce 8ème épisode, Charlize Theron aka “Cipher” prend le contrôle simultané de dizaines de véhicules afin de neutraliser la bande trahie par Dominic Toretto, star du film jouée par Vin Diesel. Étrangement, ce sont des Chrysler et Jeep qui sont illustrées. Pas sûr que le groupe partenaire FCA soit ravi... même si des BMW, Mercedes, Honda et Chevrolet et Tesla sont aussi intégrées dans le lot.

De lourd au casting

Côté bagnoles, pas de révélation, la Dodge Challenger SRT Demon ira faire l’entrée du film, les Mercedes-AMG GT, Bentley Continental GT, Corvette animeront la scène new-yorkaise, la Plymouth GTX de Toretto sera de retour, les Subaru Impreza WRX STi et Local Motors Rally Fighter foulant la banquise islandaise.

La sortie en salles obscures de Fast and Furious 8 sera effectuée le 12 avril prochain, ou les fans retrouveront également Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Jason Statham et Kurt Russell. Pour information, les épisodes 9 et 10 ont déjà été signés par Universal et sortiraient respectivement en 2019 et 2021.