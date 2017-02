Une future Lexus LC F dans les cartons

Par Lucas VINOIS | Ecrit pour TF1 |

Le constructeur japonais Lexus devrait sortir de son chapeau un coupé sportif, la LC F. S'il n'y a presque plus de doutes quant à sa réalité, la marque de luxe du groupe Toyota laisse planer le doute sur la motorisation et la date de sortie.

Son nom est déposé. Elle s’appellera Lexus LC F. Le coupé haut de gamme du constructeur japonais devrait bien voir le jour.

Hybride ?

Ce modèle pourrait bien en surprendre plus d’un. En effet, il est possible que la Lexus LC F abrite sous son capot un moteur hybride, un domaine dans lequel la marque nipponne n’est pas en reste. Cette information émanerait de l’ingénieur en chef, Koji Sato. Il aurait confié aux journalistes d’Autocar que la technologie hybride y serait intéressante.

« Porsche développe une sportive électrique, et il y a la BMW i8, donc peut-être qu’un gros moteur avec plus de puissance est un peu démodé. Lexus est un pionnier des systèmes hybrides et peut-être que nous avons le rôle de montrer que l’hybride a davantage de capacité maintenant », a déclaré le responsable de Lexus.

LC 500 améliorée ou nouvelle LFA ?

La Lexus LC F reprendrait alors la place – laissée vacante – de la puissante LFA. Sous le capot, elle pourrait abriter un V8 bi-turbo développant environ 600 ch. Si jamais le modèle LC F hybride n’était pas produit, il y a de fortes chances que Lexus favorise l’option V8 5.0 litres, déjà présent sur la LC 500.



La marque de luxe du groupe Toyota devrait dévoiler leur nouvelle venue dans des délais assez retreints, avec une présentation en 2018. Elle pourrait avoir lieu au salon de Tokyo ou lors d’un rendez-vous automobile majeur aux Etats-Unis. Quoiqu’il en soit, il faudra encore attendre un peu avant de savoir si Lexus prépare réellement une version plus musclée que la Lexus LFA.