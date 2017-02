Ferrari 812 Superfast : Un cheval de 800 ch à Genève 2017 !

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Elle s'appelle Ferrari 812 Superfast. Et cette nouvelle fusée de la firme de Maranello annonce la couleur : 800 ch sous le capot ! Elle sera à découvrir au salon de Genève 2017.

La rumeur aurait voulu qu’elle s’appelle "F12M" mais Ferrari en a décidé autrement. Voici donc la Ferrari 812 Superfast, le tout nouveau bijou de la marque au cheval cabré. Une nouvelle parure que le constructeur italien ne manquera pas d’exposer dans sa vitrine au salon de Genève 2017. Si au premier coup d’œil elle vous séduit, son cœur lui, va vous donner des frissons.





Pas de doute, elle cavale !

En effet, la dernière née de Ferrari est propulsée par un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres développant la bagatelle de… 800 ch ! (non, vous ne rêvez pas). Ainsi, cet impressionnant cheval de course grimpe jusqu’à 8.500 tr/mm et permet d’engloutir l’exercice du 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. N’oublions pas la vitesse de pointe qui atteint les 340 km/h pour 718 Nm de couple à 7.000 tr/min !

Ces chiffres qui donnent le tournis sont obtenus par l’emploi d’un système d’injection direct de 350 bars. Avec une transmission double embrayage, le temps de passage des vitesses entre les rapports est davantage raccourci.

Cette Ferrari 812 Superfast embarque - pour la première fois - une direction assistée électrique nommée “EPS”. A ce système, d’autres détails s’ajoutent à son comportement. Au menu : des roues arrière directrices (dévoilée par la F12 tdf) ou encore la nouvelle évolution du contrôle de l'angle de dérapage.

Et le prix ?

Attaquons-nous à l'esthétisme. Avec son long museau, son regard accrocheur et sa couleur renversante pas de doute, le sang de Ferrari coule dans les veines de cette nouvelle supercar. Les coups de crayon auraient été donnés en s’inspirant de la 365 GTB4 de 1969.





Installons-nous à l'intérieur de l’Italienne. Ferrari a fait une belle place au digital avec deux écrans enveloppant le compteur central. Les plus aguerris remarqueront également que le volant a été redessiné.

L’effeuillage terminé, la question du prix est donc soulevée. Que nenni. Si la firme de Maranello a pris soin de nous dévoiler sa sportive, elle reste discrète quant à la facture qu’il faudra débiter. A notre avis, elle devrait être estimée à hauteur de 300.000€ (environ). Elle vous a fait rêver ? Rendez-vous donc au salon de Genève 2017 pour la découvrir en direct des allées de l’événement suisse !