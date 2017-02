Ferrari annonce des ventes record en 2016

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Avec plus de 8.000 unités enregistrées lors de l’année 2016, le marque italienne Ferrari n’a jamais autant vendu de voitures dans le monde, et n’a également jamais gagné autant d’argent...

Bonne nouvelle pour les passionnés, ils n’auront jamais eu autant de chances de croiser des Ferrari dans les rues. Avec 8.014 voitures écoulées en 2016 (+5%), le constructeur a doublé son volume depuis le débuts des années 2000 où à peine 4.000 Ferrari sortait annuellement des usines.





L’Europe encore majoritaire

Bien que l’on puisse croiser des Ferrari sur les routes du monde entier, c’est en Europe que la firme de Maranello a majoritairement livré ses voitures (45% du total), et aux Etats-Unis (33%). Par modèles, c’est le duo 488 GTB/Spider - modèle V8 turbo 670 chevaux - qui a permis cette augmentation des ventes, ainsi que la nouvelle GTC4Lusso ayant remplacé la FF en cours d’année et désormais déclinée en moteur V8 turbo en plus du traditionnel V12 atmosphérique. Les éditions limitées F12tdf - version radicale de la F12berlinetta au V12 780 ch - et de l’hypercar découvrable LaFerrari Aperta ont aussi fait leur travail.

La Ferrari F12tdf





A l’avenir, Ferrari devrait passer la barre des 10.000 unités, vœu du groupe Fiat-Chrysler (FCA) et de son PDG Sergio Marchionne depuis quelques années, et améliorer encore ses finances. Avec 3,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires, la marque au cheval cabré a dégagé un résultat d’exploitation de 880 millions d’euros (+28% vs 2015) et pèse aujourd’hui plus de 11 milliards d’euros en bourse. C’est presque autant que FCA ou le groupe PSA (Peugeot Citroën), mais ces constructeurs ont vendu respectivement 4,7 et 3 millions de voitures en 2016, soit 400 à 500 fois plus que Ferrari...