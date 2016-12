Ferrari SP 275 RW Competizione : un exemplaire unique

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Ferrari dévoile son nouveau one-off : la Ferrari SP 275 RW Competizione, conçue par le Centre de Style Ferrari en collaboration avec Pininfarina et animée par un V12 de 780 chevaux !

Cette superbe Ferrari unique a fait l'objet d'une commande spéciale par un riche client américain.





Basée sur la F12 Berlinetta et forte de 780 chevaux

Cette Ferrari SP 275 RW Competizione a été aperçue pour la première fois il y a quelques semaines, à l'occasion de l'évènement Finali Mondiali de Ferrari à Daytona, en Floride. On en sait désormais plus sur cette nouvelle sportive conçue 100% sur mesure.

Cette réalisation unique d'inspiration néo-rétro est basée sur la Ferrari F12 Berlinetta, mais est animée par le moteur plus puissant de la Ferrari F12 tdf : un V12 de 6,3 litres développant 780 chevaux pour 705 Nm de couple, l'un des moteurs atmosphériques les plus puissants du marché !





Un nouveau projet de Ferrari Special Projects

Réalisée par la division Special Projects de la marque au cheval cabré, cette SP 275 RW Competizione rend hommage à la Ferrari 275 GTB/C Speciale de 1964, produite à seulement trois exemplaires et considérée comme l'une des Ferrari les plus chères du monde. Elle reprend notamment sa teinte jaune, caractéristique de l'Ecurie Francorchamps au sein de laquelle elle a notamment remporté les 24 Heures du Mans en 1965 dans la catégorie GT. On y retrouve également des jantes forgées de 20 pouces, une face avant spécifique plutôt épurée, ainsi que des ouïes latérales caractéristiques.

Quant aux initiales "RW", ce sont celles du propriétaire de cette voiture exclusive, Rick Workman, un célèbre dentiste de Floride qui possède déjà deux Ferrari Special Projects réalisées sur commande : une P540 Superfast Aperta (2009) ainsi qu'une F60 America (2014).

Le tarif de cette Ferrari SP 275 RW Competizione n'a pas été dévoilé, mais étant donné que la division Special Projects ne travaille que pour les plus fidèles clients de Ferrari, celui-ci devrait certainement se compter en millions de dollars...