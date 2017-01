Festival International de l'Automobile 2017 : Des concept-cars et la plus belle voiture de l'année

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Du 1er au 5 février, se déroulera la 32e édition du Festival International de l'Automobile. Sous la grande verrière à l'Hôtel National des Invalides, place Vauban, à Paris, il sera possible d'admirer de superbes concept-cars ainsi que la plus belle voiture de l'année.



[Aston Martin-Red Bull AM-RB 001 : présentation officielle à Gaydon]



Le concept-car Aston Martin RB 001 en vedette

C'est LE concept-car que tout le monde attend pour ce Festival International de l'Automobile 2017. En effet, l'Aston-Martin Red Bull RB 001sera bien là. Il sera également possible de voir la DB11 mais elle ne sera pas présente le premier jour.



Parmi les autres concepts exposés, citons les Citroën CExperience et Aircross ainsi que la Renault TrezOr. De son côté, Toyota viendra à Paris avec le concept Setsuna et Opel ressortira pour l'occasion son GT Concept.



Il sera également possible de voir pour la première fois en Europe l'I-PACE Concept de Jaguar, le 1er SUV tout-électrique du constructeur britannique.



Une exposition Fioravanti et une vente aux enchères

Mais le Festival International de l'Automobile 2017 n'est que le salon du concept-car. Une exposition est en effet consacrée au designer Leonardo Fioravanti. Certains des concepts-cars imaginés par le célèbre designer italien seront même exposés.



Et quelques jours après le Festival, la maison RM Sotheby's organisera par ailleurs une vente aux enchères à l'Hôtel National des Invalides (le 8 février pour être précis).

Découvrez la plus belle voiture de l'année

Ce Festival International de l'Automobile 2017 sera également l'occasion de venir voir les courbes de la plus belle voiture de l'année 2016.



C'est le 31 janvier, lors d'une soirée de gala, synonyme d'ouverture du Festival, que les organisateurs révéleront le nom de la voiture sacrée. La liste des prétendantes était composée de sept voitures et ce sont les internautes qui votaient pour désigner le vainqueur. Outre les Peugeot 3008 et Alfa Romeo Giulia, figuraient également dans cette sélection la Citroën C3, la Volvo V90, la Mercedes GLC Coupé, le Renault Scénic et la Fiat 124 Spider.

La voiture qui l'emportera sera ensuite exposée sous l'élégante verrière de l'Hôtel National des Invalides.



[Mondial de l'Auto 2016 - Top 5 : Les plus beaux concept-cars]