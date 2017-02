Fittipaldi va s'associer avec Pininfarina pour produire une supercar !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Un pilote mythique brésilien plus un designer italien légendaire ! Oui, Emerson Fittipaldi va s'associer avec Pininfarina dans le but de donner naissance à une supercar.

Ce sera sans doute l'une des attractions phares du Salon de Genève 2017, lieu de sa présentation officielle : la Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo By Pininfarina, une supercar dont le célèbre designer italien vient de révéler une première image…



[Emerson Fittipaldi : double champion du monde de F1 1972 et 1974]



Après Fittipaldi Automotive, place à Fittipaldi Motors

Emerson Fittipaldi, un nom qui ne peut laisser insensible tous les fans de la F1. Le pilote brésilien a marqué l'histoire de la F1 en devenant champion du monde en 1972 et 1974 avec au passage 14 victoires et 6 pole positions. Il a également remporté les 500 miles d'Indianapolis à deux reprises, en 1989 et 1993.



Entre temps, Fittipaldi avait fait sensation en créant, avec l'aide de son frère Wilson, sa propre écurie de F1 alors qu'il était encore pilote. Baptisée Copersucar-Fittipaldi puis Fittipaldi Automotive, elle roulera de 1975 à 1982 sans jamais briller (seulement trois podiums en 119 courses). Elle reste d'ailleurs à ce jour la seule écurie brésilienne engagée en F1.



Aujourd'hui retiré des circuits, Emerson Fittipaldi n'en reste pas moins très actif. Son entreprise de fabrication automobile va en effet bientôt voir le jour sous le nom de Fittipaldi Motors.

Designer italien et ingénierie allemande

Le but de Fittipaldi Motors est de produire une supercar. Pour cela, Fittipaldi s'est associé avec Pininfarina pour le design de la voiture mais également avec le groupe d'ingénierie allemand HWA pour la partie technique du futur bolide.



Ce qui est rassurant quant à la viabilité de ce projet c'est de savoir que Pininfarina a accepté ce challenge et que HWA est une filiale d'AMG. Cela devrait nous offrir une supercar d'exception.



Selon le communique officiel, le pilote brésilien a « mis en œuvre toute sa connaissance de la piste pour créer une nouvelle expérience qui augmentera la capacité de pilotage de tous les fans de supercar dans le monde ».



Et comme vous l'avez surement remarqué, la présence du label « Gran Turismo » devrait garantir la présence de cette supercar dans le jeu éponyme sur PlayStation 4.



