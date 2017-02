Ford dégaine une édition « Competition Series » pour la GT

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Ford a dévoilé une édition limitée de la GT, nommée Competition Series, pour faire de la puissante américaine une véritable bête de course, notamment en jouant sur certaines caractéristiques techniques.

Ce jeudi 23 février 2017, la firme a révélé une édition limitée Competition Series pour la Ford GT, aux caractéristiques et équipements revus, pour en faire une véritable spécialiste des tarmacs.





Oui, la Ford GT et ses 647 chevaux ont déjà tout pour faire quelques jolis chronos sur circuit. « Elle a la course dans le sang », comme l’a souvent clamé Raj Nair, le vice-président exécutif. Mais qu’importe. La marque à l’Ovale Bleu a voulu maximiser les performances de sa bête.

Ford GT au régime fibre de carbone

Techniquement, l’accent a été mis sur la réduction du poids. Même s’il était tout à fait honorable avant cela, la bombe de Dearborn n’atteignant même pas les 1.400kg jusqu’ici, des efforts considérables sur les matériaux ont été effectués pour accélérer le régime.

► La Ford GT Competition Series en photos officielles





La fibre de carbone est donc omniprésente, puisque même la bande esthétique en est constituée, en plus des montants, d’une partie de la console, des seuils de porte, des rétroviseurs ou du capot moteur à ventilation intégrée. Autre astuce, le centre de gravité du bolide a été déplacé, pour le rapprocher encore un peu plus du sol.

Vidée !

A l’intérieur, Ford a fait le ménage. Le système de climatisation, l’écran, la radio, les bacs de rangement et autres porte-gobelets ont été retirés, et une cage en acier certifiée par la Fédération Internationale de l’Automobile a été installée. Pour apporter un peu de couleur dans l’habitacle, les palettes et le badge spécial ont été peints en rouge.

Pour le reste, Ford s’est abstenu d’en dire plus, notamment pour chiffrer cette perte de poids ou sur le nombre d’exemplaires disponibles. Ces informations pourraient filtrer dans les prochaines semaines.