Le Ford F-150 Raptor débarque en France !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

La version musclée du célèbre pick-up Ford F-150 débarque enfin en Europe et en France. Automoto a pu essayer la bête et ça déménage !

Après trois ans d'attente, le Ford F-150 Raptor débarque enfin sur notre territoire. Alors que vaut ce monstrueux pick-up ? Automoto l'a essayé et vous livre son verdict.

Des dimensions hors-normes

Le Ford F-150 Raptor est un monstre. Jugez-en par vous-même avec ses dimensions : sa largeur est de deux mètres et il est long de 5,9 m, soit l'équivalent d'une Clio et demie ! Et comme si cela ne suffisait pas, le capot, impressionnant avec sa calandre démesurée, culmine à 1,50 m du sol !



Forcément, avec un tel gabarit, l'habitacle est très spacieux. Et cerise sur le gâteau, les finitions sont enfin au niveau espéré avec la climatisation et un écran tactile et caméra de recul à vision 360°. A l'arrière, trois vraies places et un coffre géant.

Grosse consommation et prix élevé

Mais si le Raptor est à l'aise sur tous les terrains, il possède un gros défaut : sa consommation qui est de 15 litres au 100 ! Il faut dire que le V6 biturbo de 450 chevaux est très gourmand et il est recommandé de privilégier comme carburant le bio-éthanol : en effet, pour un réservoir de plus de 100 litres, le plein coûtera environ 76 euros.

Enfin, comme le Raptor est un véhicule importé, son prix explose. Vendu pour environ 64.000 euros aux Etats-Unis, il faut débourser pas moins de 117.310 euros en France. La différence se joue sur les différentes homologations et le fait que les prix américains sont toujours affichés hors taxes.