Ford Fiesta ST 2017 : Révélation en cascades et moteur 3 pattes

Par Matthieu LAURAUX

Depuis plusieurs années, Ford porte son 3 cylindres essence 1,0 litre Ecoboost. D’abord intégré sur la Fiesta, ce bloc primé Moteur de l’Année plusieurs années de suite a été ensuite décliné sur les Focus, C-Max ou encore B-Max. Cependant personne ne s’attendait à ce qu’un tel groupe motopropulseur soit porté par une voiture à vocation sportive.





Un trois pattes déchaîné

Après la présentation de sa 6ème génération de Fiesta, très inspirée de la Focus mais aussi de la petite Ka+, la version sportive ST vient gonfler la gamme, avec donc un moteur inédit 3 cylindres essence 1,5 litre, cylindrée identique à celui que l’on trouve sur les MINI ou BMW Série 1/2. Ce bloc développe 200 chevaux, soit 18 de plus que la génération précédente au 4 cylindres 1,6 litre (182 ch) qui avait toutefois gonflé à 200 équidés sur la ST200 en 2015. Le couple augmente aussi significativement, à 290 Nm (contre 240), de quoi abaisser le 0-100 km/h à 6,7 secondes (-0,2 s).

En plus d’avoir une certaine patate, le bloc de la Fiesta ST peut désactiver un de ses cylindres s’il n’est pas hautement sollicité - comme sur le 1,0 litre -, de quoi maîtriser la consommation, à la moyenne théorique de 4,8 litres/100 km, pour 114 g/km de CO2. Aux antipodes, un mode Sport viendra muscler la conduite et améliorer la sonorité de l’échappement pour les amateurs de sensations, le mode Track venant désactiver le contrôle de traction et réglant tout pour la glisse et la performance. Et le plaisir espérons-le, crédo de cette “petite GTi” ne jouant pas la puissance pure face aux Renault Clio R.S. (>220 ch) ou Peugeot 208 (>208 ch).





Rafinée ?

Extérieurement, peu de distinctions avec la finition ST line découverte en décembre, si ce n’est les éléments du bouclier peints en noir mat, des optiques noircies, jantes 18 pouces spécifiques, petit diffuseur arrière et double sorties d’échappement. Un coloris unique pour ce modèle, le bleu “Liquid Blue” de Ford Performance commun aux Focus RS, Mustang et GT, sera disponible. Dans l’habitacle, le client pourra apprécier le système info-divertissement “SYNC3” à écran tactile 8 pouces, les enceintes Bang&Olufsen, sièges sport Recaro, ou personnaliser son volant, pommeau de vitesse, planche de bord ainsi que les contreportes.

Disponible au mieux à l’été en carrosserie 3 et 5 portes, la nouvelle Ford Fiesta ST ira se présenter initialement au Salon de Genève le 7 mars, et ce jusqu’au 19. Prix estimé : 25.000 euros.

