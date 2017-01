La Ford GT 2017 dévoile sa puissance définitive

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

C'est au salon de Détroit 2015, que le constructeur Ford présente à la terre entière sa toute dernière supercar : la GT. Alors que les aficionados salivent à la vue de ce bolide, la marque reste muette quant aux performances techniques qu'il afficherait, et ce, même au moment de l'ouverture du carnet de commandes, 1 an après sa présentation. Mais alors, ce que l'on pensait être un secret de polichinelle, n'est plus. La firme américaine lève (ENFIN!) le voile sur les chiffres de sa sportive. Résultat, ça va cavaler sur les routes (et les circuits)...





647 ch tout de même !

En effet, la belle américaine embarque sous son capot un moteur V6 de 3,5 litres développant la bagatelle de...647 ch (rien que ça !). Un détail qui lui permet d'atteindre une vitesse de pointe de 347 km/h et faisant d'elle la Ford la plus puissante et rapide jamais produite. Enfin, si on exclu la version compétition ayant remportée les 24 heures Mans 2016.

Dans la Ford GT, tout est tourné vers la performance

explique ainsi Raj Nair, vice-président exécutif de Ford, en charge du développement produit.



Pour arriver à un tel résultat, la Ford GT est passée par la case balance. Ainsi, Son poids à vide est inférieur à 1.400 kg. "Nous avons réalisé des gains de poids considérables grâce à l'architecture en fibre de carbone. Cela nous a permis d’aller encore plus loin dans la recherche de performance en développement des éléments aérodynamiques actifs" a ajouté Raj Nair.

Avec une telle pondération, l'Américaine vient chatouiller de plus près ses principales concurrentes : la McLaren 675LT (1.230 kg), la Ferrari 488 GTB (1.370 kg) et la Lamborghini Huracan (1.389 kg dans sa configuration 580 ch)

Pour rappel, cette fusée est produite à hauteur de 250 exemplaires par an- déjà réservée - sur les 4 prochaines années. Le prix de 420.000€ n'a apparemment pas fait reculer ces acheteurs privilégiés la préférant à une 488 GTB deux fois moins chère (209.240€)