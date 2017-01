Ford Mustang 2017 : Vidéo, photos et infos officielles

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Suite à une échappée de la vidéo officielle, Ford dévoile le restylage de sa sportive Mustang, dont le V6 disparaît, mais muscle son V8, avec un visage plus sage et des compteurs désormais numériques.

La fuite de la matinée n’aura pas duré très longtemps, la Ford Mustang cru 2017 se présente dès ce mardi soir 17 janvier.





Pour quelques chevaux de plus

Que retenir de cette mise à jour de mi-carrière ? Depuis le lancement en 2013, le V6 3,7 litres ne semble pas avoir convaincu la marque américaine, qui supprime ce bloc du catalogue nord-américain. D’une cavalerie de 320 chevaux, il n’était pas disponible en Europe. Du coup, restent les actuels 4 cylindres 2,3 litres “EcoBoost” de 314 chevaux, ainsi que le 5,0 litres V8 atmosphérique 418 chevaux.

Enfin, pas exactement, puisque l’Ovale bleu nous promet davantage de puissance et de couple. Escomptez 450 Nm pour le 4 pattes, et environ 430 chevaux/540 Nm pour le “Five-point-O”, à travers une nouvelle boîte automatique 10 vitesses épaulant la boîte manuelle.





Plus sobre ?

Côté look c’est une déception pour beaucoup. Après avoir délaissé les lignes tendues de la génération précédente, la Mustang 6 caractérisée par ses galbes poursuit en abaissant son agressivité. Ses phares 100% diodes légèrement croqués et renfoncés accompagnent un nouveau spoiler et ouïes de capot, sans oublier des feux plus arqués.

Quant au modèle GT, il sera davantage distinct, surtout en baissant le regard sur les 4 sorties d’échappement (contre 2 auparavant) ou un diffuseur très subtilement remodelé. Un petit aileron arrière fixe pourra peaufiner la silhouette avec le pack optionnel Performance. Trois coloris viennent gonfler l’offre, enfin deux, puisque le “bleu Kona” revient après plusieurs années d’absence pour épauler les nouveaux “orange Fury” et aubergine “Royal Crimson”déjà connu sur la berline Fusion/Mondeo.





Compteurs numériques inédits

A l’intérieur, pas de transfiguration, jusqu’à ce que l’on regarde l’instrumentation. Adieux compteurs traditionnels, la Mustang adopte un ensemble totalement numérique de 12 pouces. les sièges en profitent au passage pour accueillir nouvelles garnitures et motifs, le volant - chauffant en option - profitant d’un cuir de meilleure facture. Enfin, la maniabilité de la Mustang serait plus aisée grâce à un châssis recalibré, le détecteur de piétons, alerte de franchissement de ligne viennent augmenter la sécurité tandis que les suspensions “MagneRide” optionnelles augmenteront le confort.

Davantage de précisions sur cette Ford Mustang 2017 seront donnés probablement au Salon de Genève, dont le prix ne devrait pas évoluer significativement, soit entre 37.500 et 46.500 euros. A noter, le cabriolet n’est pas représenté ici, mais sera bien proposé en même temps que le coupé.