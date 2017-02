Formule E : Le concept du futur signé Spark

Par Estelle SANZO | Ecrit pour TF1 |

Après avoir fourni les bolides de la première génération de Formule E, Spark Racing Technology récidive. Et pour cause. La société de Frédéric Vasseur - ancien team manager de Renault - a remporté l’appel d’offres qui avait été proposée par la FIA. Résultat, l’entreprise sera à l’origine de la prochaine génération de châssis des Formule E pour l’année 2018/2019 de la discipline. Cerise sur le gâteau, Spark a mis sur la toile les clichés annonçant sa future monoplace. Fruit de 4 ans de travail, avec le constructeur Dallara, voici le concept SRT05e.





Successeur de la STR01

Premier détail qui saute aux yeux : le changement radical de look ! L’héritière de la STR01 - actuellement en course - opte pour une allure futuriste et quelques changements. Au programme ? Un cockpit fermé, une réduction de poids de 10% et un aérodynamisme nettement amélioré. Ajoutez à cela une batterie plus lourde mais davantage puissante. Ainsi, cette dernière éviterait la case “échange” à la mi-course.





Néanmoins, le modèle final prévu pour 2018 ne devrait pas être aussi extravagant que ce concept mais il en garderait les lignes futuristes... Affaire à suivre !