Le futur Citroën C5 Aircross surpris en Chine

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Le tant attendu SUV de la marque aux chevrons finalise sa mise au point. Des photos, relayées par le site 365yg.com, montrent le prochain C5 Aircross, surpris sur les routes chinoises, près de l’usine de Chengdu, sa zone de production. Ces premiers clichés en donnent plusieurs indices, et même quelques certitudes.









Débuts européens à Francfort ?

D’abord, il y a de fortes chances qu’il soit présenté au prochain Salon de Shanghai, à la fin du mois d’avril. Logique, puisqu’une commercialisation dans l’Empire du Milieu est attendue dès cette année, alors que les livraisons européennes ne devraient pas intervenir avant la fin du premier semestre 2018, quelques mois après sa première européenne, probablement programmée pour le Salon de Francfort en septembre prochain.

Une vraie fidélité au concept

L’autre indication concerne son style. Le C5 Aircross reprendra avec une grande fidélité tous les codes du concept-car dévoilé il y a deux ans dans la mégalopole chinoise. Sur les photos, on distingue donc la forme appréciable de la vitre arrière, ses courbures généreuses sur le flanc, et des feux simplement rendus plus civilisés. Les airbumps sont bel et bien conservés au bas des portières, et tous ces signes assidus entretiennent l’attente autour d’un intérieur ambitieux.