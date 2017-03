La future Dodge Challenger SRT Demon 2018 grogne en vidéo

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Dodge avait promis de livrer une nouvelle pastille vidéo chaque semaine afin de préfigurer sa future Challenger SRT “Demon”. Voici la dernière en date.

La Demon a la niaque

C’est sur un terrain familier à la Challenger SRT que la marque au Bélier a décidé de poser la future version “Demon”, censée surpasser la déjà musclée Hellcat de 2015. Quelques secondes, pas plus, nous sont données pour profiter du hurlement du moteur V8 6,2 litres suralimenté.





Quant à la plaque d’immatriculation, elle joue avec les chiffres. Que signifient les “3.9 + 221 = 405 ?” On exclut des chrono, vitesses ou puissances, puisque la variante Hellcat affichait 717 chevaux (527 kW) et un 0-60 miles/heure (0-96 km/h) en 3,6 à 3,9 secondes. Dans un précédent teaser le 26 janvier, apparaissait un “#2576@35”, puis le 23 février le constructeur américain avait lâché un “13.5 = 575@500”. Le seul chiffre cohérent serait le 575 indiquant le nombre de kilowatts envoyés soit 771 chevaux de puissance.

En tous cas, on nous confirme que "tous a un sens". Ça rassure. Rappelons que la Demon aura au moins des suspensions actives, des larges pneus 315/40R18 (contre 275/40R18 pour la Hellcat) et un poids réduit via toit, portes ou rétroviseurs en fibre de carbone, jantes, freins, sièges.

La présentation de la Dodge Challenger SRT Demon aura lieu le 12 avril au Salon de New York, et coïncidera avec la sortie en salles de Fast and Furious 8 dont elle sera une protagoniste.