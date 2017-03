La future sportive Hyundai i30 N 2017 trace la glace avec Thierry Neuville

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

La Hyundai i30 N continue sa préparation mais reste sous camouflage dans une nouvelle vidéo publiée par la marque sur ses réseaux sociaux.

“Neuville approuved”

La voiture en est à “son stade final de développement” assure Hyundai. Mais la future sportive i30 N s’est autorisée à recevoir l’expertise du pilote n°1 de l’équipe coréenne du championnat du monde des rallyes, Thierry Neuville. Le Belge a pu en effet prendre le volant d’un prototype sur les lacs gelés de la région d’Arjeplog (Suède) à -30°C, afin de juger les “contrôle de stabilité, différentiel à glissement limité, direction, amortissement, suspension et pneus”.





“Tellement de gens ont attendu cette voiture, c’est donc un plaisir pour moi de l’essayer" exprime Thierry Neuville dans le communiqué, "les ingénieurs ont réalisé un beau travail sur la boîte de vitesses et le différentiel. Il y a une bonne traction et une stabilité en conditions glissantes et c’est très facile à manœuvrer. Un pilote normal devrait avoir des sensations similaires à une voiture de course.”

Cette Hyundai i30 N ne nous révèle au final pas de détails, mais le constructeur en profite pour confirmer le lancement “au second semestre 2017” et sera suivie d’autres modèles à vocation sportive, comme la future seconde génération de Veloster et pourquoi pas une édition de l’i20 héritant des gènes de sa version WRC. D’une puissance de 265 chevaux environ, l’i30 N rivalisera avec les Volkswagen Golf GTI, Renault Mégane RS ou Peugeot 308 GTi.