La future McLaren 700S se décarcasse avant le Salon de Genève 2017

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Avant le Salon de Genève où elle fera son avant-première mondiale en mars prochain, McLaren lance le teasing de sa nouvelle génération de voitures sportives.





Squelettique

C’est au travers d’une photo originale de sa cellule centrale en fibre de carbone, la “Monocage” que la remplaçante de la 650S se découvre, confirmant l’évidence, un habitacle strictement bi-place, un moteur en position centrale arrière, et des portes en élytre.

►Voir les photos scoop de la future McLaren 700S





Nous ne savons que peu de choses officiellement sur cette future McLaren, mais les fuites et photos scoop de ces derniers mois permettent de tisser les grands traits de celle que l’on appelle “700S”. En effet, le même moteur V8 biturbo de 3,8 litres ira cracher une cavalerie toujours plus importante, passant la barre des 700 chevaux, pour passer le 0 à 100 km/h sous les 2,9 secondes, avec un poids possible sous les 1.300 kg. le style sera plus fin que les années précédentes, avec des optiques à diodes se fondant dans les galbes.

Lancement de cette McLaren 700S prévu à l’automne 2017, à un prix avoisinant les 240.000 euros. En face, les Ferrari F12 et Lamborghini Aventador S doivent-elles trembler ?