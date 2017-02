Future McLaren 720S 2017 : Nouveau moteur V8 et plus véloce que la 675LT

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

En 2010, la MP4-12C lançait l’offensive de McLaren sur les voitures de routes avec son V8 600 chevaux. Une sportive qui a mué en 650S en 2014, puis en version radicale 675LT en 2015. Réjouissez-vous, la marque britannique joue la carte de l’évolution pour sa nouvelle pépite.

[675LT, P1 et 570GT à l'essai]





La 675LT surclassée

Baptisé pour le moment “720S”, le premier modèle des Super Series confirme officiellement l’introduction d’un nouveau moteur V8 biturbo de 4,0 litres de cylindrée, renvoyant le 3,8 litres au placard. Ce bloc devrait selon McLaren “réduire le décalage et permet une réponse plus rapide de l’accélération”, proposera un échappement optionnel encore plus expressif et sera illuminé de rouge à l’ouverture du véhicule “pour se la péter” lors des meetings de supercars.

Photo volée de la McLaren "720S"





Plus que la symphonie ou le nombrilisme mécanique, la puissance délivrée - autour de 720 chevaux donc - ira envoyer le 0-200 km/h en 7,8 secondes, soit un dixième de mieux que la 675LT, et le 400 mètres départ arrêté en 10,2 secondes. Là aussi juste devant la devancière, merci la nouvelle monocoque carbone, censée amener le poids sous les 1.300 kg.

Exposée à partir du 7 mars 2017 au Salon de Genève, cette McLaren 720S sera lancée à l’automne, au tarif approchant les 250.000 euros. En face, Lamborghini répondra avec son Aventador S et Ferrari avec sa F12 revue.