La future McLaren 720S 2017 sera dotée d'un châssis actif

La semaine dernière, McLaren présentait lors d'une soirée privée sa future 720S. Le hic, c'est une personne présente sur les lieux avait réussi à prendre le bolide en photo. Une photo qui a fait le tour du monde alors que McLaren n'avait toujours rien laissé filtré…



Et cette semaine, McLaren en dit un peu plus sur les caractéristiques de sa sportive.



Des performances accrues

Dans le communiqué publié sur son site internet, McLaren nous informe que la 720S bénéficiera du « Proactive Chassis Control II », un système permettant d'accroître le dynamisme, le comportement routier les performances du bolide.



« Le Proactive Chassis Control II génère une augmentation considérable de l'adhérence, mais pas au détriment de l'équilibre et de la sensation de la voiture. Cela permet un accroissement de la maniabilité, de la précision et du confort de conduite sans égal, c'est tout simplement extraordinaire », explique Mark Vinnels, directeur exécutif du développement de produits chez McLaren Automotive.



Un mode « drift »

Et si jamais vous avez la chance de devenir l'un des futurs et heureux propriétaires de la 720S, sachez que vous aurez le choix entre trois modes de conduite : Comfort, Sport et Track.



Par ailleurs, McLaren propose une nouvelle fonctionnalité : le « McLaren Variable Drift Control ». Comme vous l'avez devinez, ce mode « drift » permet de modifier le niveau de stabilité du véhicule afin d'augmenter les possibilités de dérapage. En voilà une bonne nouvelle !



