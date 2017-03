Les futures Volkswagen Polo et T-Roc et Touareg illustrés officiellement pour 2017

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Les prochaines générations de la citadine Polo, du SUV compact T-Roc et du grand baroudeur Touareg ont été illustrées en images lors du Salon de Genève et seront lancées dès 2017.

Autour de sa nouveauté Tiguan en avant-première européenne et de la berline Arteon en avant-première mondiale, Volkswagen a livré des informations encore plus croustillantes pour 2017 au Salon de Genève.





L’offensive en images

Lors de la conférence de presse organisée la semaine dernière, l’information est passé en vitesse mais Volkswagen prévoit de lancer 10 modèles en 2017 dont certains encore jamais vus officiellement en image. C’est le cas de la future génération de Polo, en images dès juin mais attendue physiquement au prochain Salon de Francfort, confirmée donc par le PDG Herbert Diess pour cette année avec sa version sportive GTi ainsi qu’au travers d’une silhouette animée sur l’écran géant de présentation du stand Volkswagen. Elle reprendra la plateforme modulaire MQB de la Golf, et de sa cousine SEAT Ibiza.





Encore mieux, le constructeur allemand confirme le lancement du SUV compact T-Roc via une animation identique, “de la taille d’une Golf” (autour de 4,25 mètres), reprenant l’étude éponyme de 2014 mais avec 5 portes et un design très classique. Enfin, Volkswagen se lance dans le segment des Opel Mokka X, Toyota C-HR ou Fiat 500X. Les Renault Captur ou Peugeot 2008 affichent eux 10 cm de moins, mais seront aussi dans le viseur du T-Roc. La présentation est annoncée en août.





Enfin, Volkswagen a préfiguré sa troisième génération de son grand SUV, le Touareg, dont nous avions repéré les prototypes avancés ces derniers mois. Il sera “le modèle au sommet de la gamme” affirme H. Diess, tandis que l’image en second plan confirme l’étroitesse de style avec le concept-car T-Prime de 2016 et une présence plus raffinée que son grand cousin américain Atlas.

Enfin, une berline inédite Virtus, déclinaison à malle de la Polo, a été aussi montrée lors de la conférence, mais ne sera diffusée qu’en Amérique du Sud, et produite au Brésil.