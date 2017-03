Salon de Genève 2017 : Honda lâche sa Civic Type R

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Le constructeur Honda a profité de l'ouverture du salon de Genève pour présenté la nouvelle version bouillante de sa Civic : la Type R. Au programme : look agressif, aérodynamisme, 320 ch et trois modes de conduite !

Ça y est. Le salon de Genève 2017 à ouvert ses portes. Mais avant de dévoiler leur progéniture aux visiteurs, c'est à la presse que les constructeurs déroulent le tapis rouge. Parmi eux, Honda. La marque nippone vient de nous présenter sa toute nouvelle recrue : la Civic Type R 2017.

[ vidéo : Mondial de l'Auto 2016 : Honda Civic Type R Concept]





Une version de série tout en muscles

Surprise au stade de prototype dans les allées du salon de l'Automobile 2016 à Paris, c'est donc une version endiablée ET de série qui voit le jour à l'occasion de l'événement Suisse. A l'instar du concept, cette déclinaison musclée lui ressemble parfaitement mis à part le rajout d'éléments aérodynamiques. Au menu : Bas de caisse latéraux, aileron, boucliers ajourés ou encore des passages de roues plus larges. Dôtée d'une suspension multibras à l'arrière et d'un châssis remodelé, l'auto évolue aussi bien sur route que sur circuit.

► Voir les photos de la Honda Civic Type R 2017





Seulement 320 ch ...

Au chapitre de la motorisation, cette Civic Type R embarque avec elle un bloc 2 litres 4 cylindres turbo puissant de 320 ch (soit 10 ch de plus que son aïeule) et revendique un couple maximal de 400Nm. Ce dernier reste inchangé par rapport à sa devancière. Si sur ce sujet là, vous vous attendiez à mieux, la performance sera néanmoins au rendez-vous grâce à une perte de poids compensée par une rigidité en hausse.

Cerise sur le gâteau, la compacte sportive bénéficiera de trois modes de conduite : Confort, Sport et R. Chacun agira sur l'accélérateur, la vitesse des changement de rapports, la direction et les amortisseurs. Cette nouvelle mouture de la Honda Civic Type R sera bien entendu montée entre les murs de l'usine Swindon, en Angleterre avant d'être expédiée au quatre coins du monde (même au Etats-Unis, une première pour le modèle) . Elle prendra d'assaut les route de l'hexagone à l'été 2017. Côté prix, aucun montant n'a été communiqué par Honda. D'après notre estimation, elle devrait frôler les 36.000€.

Et sur le stand Honda ?

Si cette Civic Type R prend son premier bain de foule mondial, sur le stand du constructeur Honda, le concept NeuV joue sa première européenne après avoir été mis sous les projecteurs à Las Vegas (2016). A leurs côtés, la nouvelle Civic, le HR-V et le CR-V s'exhibent. Les amateurs de sport automobile pourront retrouver la monoplace de F1, la McLaren-Honda et évidemment, la NSX.

[Vidéo : Concept Honda Civic Type R]