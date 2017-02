Genève 2017 : Pininfarina dévoile son Hybrid Kinetic H600

Par Lucas VINOIS | Ecrit pour TF1 |

Bien garni sera le stand Pininfarina à Genève cette année. En effet, pour la 87e édition du salon automobile suisse (9 au 19 mars), le studio de design italien présentera pas moins de trois véhicules : la Supercar EF7 Vision Gran Turismo conçue avec le pilote brésilien Emerson Fittipaldi, le successeur de la Supercar H2 Speed et la H600.







Supercar - Berline - Supercar

Entre deux voitures surpuissantes se trouvera donc une berline, celle de la marque chinoise Hybrid Kinetic. Le designer italien en délivre une première ébauche sur Twitter. Celle-ci paraît plutôt confortable mais toutefois assez imposante.





Comme nombre de groupes chinois, Hybrid Kinetic montre son attrait pour le développement de véhicules électriques et hybride au à destination de l'Empire Céleste. La H600, « berline de luxe à la fois écologique et durable » devrait être une électrique à prolongateur d’autonomie. Pour le moment, les informations données sont assez maigres. Rendez-vous au salon de Genève au mois de mars afin d'en savoir plus sur ce nouveau véhicule.