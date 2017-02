Get & Go Micra : Nissan lance sa colocation de voitures

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Et si vous faisiez de la colocation pour votre… voiture ? C'est ce que vient d'inventer Nissan avec l'application Get & Go Micra qui propose à un groupe composé de 2 à 5 personnes de se partager une voiture, en l'occurrence, la Nissan Micra.



Comment ça marche ?

Tout d'abord, il faut s'inscrire sur le site internet www.nissangetandgo.fr ! A partir de là, vous pouvez créer un groupe ou en rejoindre un déjà existant. Les membres du groupe doivent renseigner leurs créneaux horaires préférentiels d'utilisation de la Micra et organiser un planning collectif qui soit… fiable. Pour faciliter la tâche des utilisateurs, Get&Go Micra suggère les profils les plus compatibles et les plus proches géographiquement.



D'ailleurs, le système de colocation Get & Go Micra est pour le moment uniquement disponible à Paris et en région parisienne. Mais si le succès est au rendez-vous, Nissan l'élargira au reste de la France.

Combien ça coûte ?

Le prix s'échelonne entre 69 euros par mois pour un groupe de cinq personnes parcourant, collectivement, 15.000 kilomètres par an, et 184 euros par mois et par personne pour deux personnes roulant 20.000 kilomètres par an. Selon Nissan, la formule la plus rentable est la suivante : un groupe de quatre personnes avec une Micra ne dépassant pas 15.000 kilomètres par an ce qui donne un coût mensuel de 87 euros.



« Nous sommes partis du constat que la plupart des voitures vendues à Paris l'année dernière ont fait moins de 20 000 km par an », explique Bernard Loire, directeur général de Nissan West Europe.



Concrètement, on paye quoi ?

Avec Get&Go Micra, vous bénéficiez de l'usage de la Micra, de son assurance et de son entretien. En revanche, les frais de parking et d'essence restent à la charge des colocataires. A ce sujet, le paiement du carburant s'effectue avec une carte carburant prévue à cet effet. Concernant la paperasse administrative, et pour éviter les embrouilles, toute la gestion passe par l'application et il n'y a qu'une seule facture, à destination du groupe.



Suis-je le propriétaire du véhicule ?

Non ! Sur le plan légal, c'est Nissan qui reste le propriétaire de la voiture. Le contrat entre les colocataires s'étend sur une durée d'un an et à l'issue, la Micra est récupérée par Nissan. Vous pouvez alors choisir de lancer une nouvelle colocation avec un nouvelle Micra.

