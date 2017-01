Groupe PSA : une nouvelle progression des ventes en 2016

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Le nouveau plan stratégique « Push to Pass » du groupe français porte ses fruits...





Progression de 12,3 % pour la marque Peugeot

Le Groupe PSA a annoncé ses chiffres de ventes pour l'année 2016 : 3.146.000 véhicules ont été vendus l'an dernier. Des chiffres en hausse pour la troisième année consécutive, signe du succès de la stratégie de croissance portée par Carlos Tavares, Président de PSA : « La progression de nos ventes pour la 3ème année consécutive, alors que l’offensive produit de notre plan Push to Pass en est à ses débuts, démontre la pertinence de notre Core Model Strategy. Le succès de nos derniers lancements est la preuve que la croissance créatrice de valeur est le fruit de l’excellence de nos produits et d’une politique commerciale vertueuse. »

Du côté de la marque au Lion, les ventes sont au beau fixe avec une progression de 12,3 % des ventes sur l'an dernier. La nouvelle Peugeot 3008 y est sans doute pour quelque chose, avec plus de 60.000 commandes enregistrées après seulement trois mois de lancement, sans compter les 11.500 nouvelles Peugeot 4008 (une version allongée de la 3008) écoulées en Chine, ainsi que la nouvelle Peugeot 5008 dont le lancement est prévu pour ce printemps. A peine lancée en France, la nouvelle 3008 est notamment devenue le leader des SUV du segment C, devant ses concurrentes Renault Kadjar et autres SEAT Ateca.









De nouveaux modèles à venir chez PSA

Chez les chevrons, les ventes stagnent avec 1,140 million de véhicules écoulés, malgré une nouvelle Citroën C3 qui a déjà enregistré près de 40.000 ventes depuis son lancement de novembre. En cause, selon sa directrice Linda Jackson dans une interview donnée aux Echos, un cycle produit qui approche de son renouvellement et une offre de SUV insuffisante, en tous cas pour l'instant. En effet, l'arrivée à la fin de l'année 2017 d'un nouveau baroudeur inspiré du concept Citroën AirCross devrait apporter une bouffée d'air frais à la marque aux chevrons.

D'autres nouveaux modèles devraient venir grossir les rangs du groupe : chez Peugeot notamment, on attend la remplaçante de la berline Peugeot 508, tandis que son homologue Citroën C5 devrait également être renouvelée. Du côté de chez DS Automobiles, tout est encore à construire avec une gamme vieillissante malgré un récent restylage de ses trois modèles. La nouvelle marque premium du groupe français annonce toutefois un podium pour la DS 3, qui se place dans le Top 3 des citadines premium en Europe. Un nouveau SUV premium signé DS devrait également se dévoiler d'ici la fin de l'année 2017.