Harley-Davidson dévoile la Street Rod 750 2017

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

En lançant la Street Rod, Harley-Davidson risque de faire de l'ombre à la Street « tout court ». Mais quelles sont les différences entre ces deux motos du constructeur américain ?



Partie-cycle corrigée

Débutons la présentation de cette nouvelle « Harley » avec la partie-cycle. On relève de nombreuses différences voire améliorations. La Street Rod 750 comporte ainsi une fourche inversée de 43 mm et des amortisseurs à gaz au débattement augmenté sont équipés de réservoir pour éviter la chauffe. L'angle de chasse de la Street Rod 750 est également plus fermé : 27° contre 32° pour sa petite sœur. Conséquence, la Street Rod 750 est plus vive.

Si le freinage laissait à désirer sur la Street, il n'en sera rien sur la Street Rod 750 grâce à une paire de plus grands disques (300 mm) montée sur une nouvelle jante à sept bâtons dédoublés. La taille des jantes, à l'avant et à l'arrière est de 17 pouces.



Un moteur revu et corrigé

Concernant son moteur, la Street Rod 750 est dotée du moteur V-twin « High Output » Revolution X qui lui font gagner 18 % de puissance en plus et 8 % de couple supplémentaire. Au final, le moteur développe 71 chevaux mais consomme moins (un gain de 0,3 litres aux 100 km) grâce à de nouvelles cames et d'une circulation des gaz optimisée.



Quant à son prix, la Street Rod 750 est vendue 1 000 euros de plus que la Street, soit au final, 8.490 euros.



