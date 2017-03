Hennessey Ford F-150 Velociraptor 2017 : jusqu’à 700 chevaux !

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Un pick-up encore plus puissant qu’une Ferrari 488 GTB ? C’est possible avec la dernière évolution du Ford F-150 Raptor, le Velociraptor concocté par les américains de Hennessey Performance allant jusqu’à 700 ch.

Vous avez bavé devant le nouveau F-150 Raptor dans l’émission Automoto de ce dimanche 26 février ? Sachez que ses 450 chevaux ne sont rien face à l’ogre développé par Hennessey Performance, dévoilant la nouvelle évolution du pick-up sportif. Plus fort donc que le pickup F-150, plus musclé que le Raptor, plus puissant que la version 2016 du Velociraptor, le nouveau bébé de Hennessey Performance arrive encore à nous étonner après la version 6 roues 6x6.

Un pick-up de 700 ch

Le moteur V8 5,0 litres à compresseur originel de la Velociraptor culminait à 600 chevaux sur le millésime 2016 (450 ch d’origine, ce qui est bien suffisant pour le commun des mortels. Mais pour la dernière version 2017, le tuner américain a décidé de porter la puissance maximale à 700 chevaux dans l’évolution la plus extrême. La plus sage propose 500 ch, mais le client peut augmenter la puissance à sa guise via une nouvelle cartographie moteur, ligne d’échappement ou admission d’air.

►Voir le Ford F-150 Hennessey Velociraptor 2017





Pour le style monstrueux, les options pare-buffles, roues de 35 pouces, éclairage supplémentaire ou suspension revues peaufineront l’accastillage. Enfin, 100 exemplaires du pack 600 chevaux (en photo) du Velociraptor seront proposés, pour environ 25.000 dollars à rajouter aux 50.000 dollars de base du Ford F-150 Raptor. Soit 70.000 euros environ. Si vous souhaitez l’importer, voici les opérations nécessaires :