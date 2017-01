Hennessey Venom GT Final Edition 2017 : Dernier exemplaire d’une voiture record

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

L’incroyable chasseuse de records a soigné sa fin de carrière.





Elle n’est pas tout à fait un mythe. Ni une légende. Mais elle a, assurément, laissé une trace bien visible dans le monde de la vitesse, au rythme des records qu’elle a abattus. Voilà pourquoi Hennessey a donné une signification toute particulière à la dernière Venom GT sortie d’usine : la Final Edition, livrée spéciale « glacier blue », un bleu électrique, agrémenté de deux fines bandes blanches centrales.





Venom GT production has concluded with our Final Edition. Click link in our bio for the full story. #hennessey #venomgt #finaledition #worldsfastest #venomf5 Une photo publiée par Hennessey Performance (@hennesseyperformance) le 19 Janv. 2017 à 6h19 PST

Plus fort que la Bugatti Veyron

Ce dernier exemplaire produit a d’ores et déjà été vendu, pour la modique somme d’1,2 millions de dollars, (soit 1.121.000 euros environ). Elle est animée du même bloc V8 de 7,0L capable de développer 1451 chevaux, pour 1566 Nm de couple. Le tout avait permis de pulvériser tous les records un à un, et notamment celui établi par la Bugatti Veyron Super Sport. En 2014, la Venom GT avait atteint les 270,4 miles par heure, soit 434,5 km/h et dépassé la marque fixée à 431,072 par le constructeur de Molsheim.

Une tornade F5 pour la relève

Le record n’avait pas été homologué par le Guinness Book, le sprint devant être effectué sur un aller-retour et l’Hennessey Venom GT n’ayant été vendue qu’à 13 exemplaires, alors que la vente d’au moins 30 exemplaires est réclamée pour pouvoir figurer dans le prestigieux livre de référence. Heureusement, l’hypercar ne part pas sans avoir assurer sa descendance : la fameuse F5 est attendue pour dépasser les 460 km/h. On a hâte.