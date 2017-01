Hyundai i30 2017 : les tarifs à partir de 22.550 euros

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Présentée au dernier Mondial de l'Automobile de Paris, la nouvelle Hyundai i30 est maintenant disponible à la commande : sa gamme et ses tarifs pour le marché français ont été dévoilés par le constructeur coréen.

Les tarifs de la nouvelle Hyundai i30 débutent à partir de 22.550 euros.





Trois finitions et une édition spéciale de lancement

La gamme de la nouvelle Hyundai i30 2017 propose trois niveaux de finition : "Intuitive", "Business" et "Creative", complétés par une édition spéciale de lancement dénommée "Edition #1", qui se base sur la i30 Business et qui offre en plus les phares à LED, les jantes de 17 pouces ainsi que les vitres arrière surteintées, pour un supplément de 500 €.

Quatre motorisations sont proposées sur cette i30 de troisième génération : le trois-cylindres essence 1.0 T-GDI de 120 chevaux, le quatre-cylindres essence 1.4 T-GDi de 140 chevaux, ainsi que le quatre-cylindres diesel 1.6 CRDi en versions 110 et 136 chevaux.

Les tarifs débutent à partir de 22.550 euros pour une Hyundai i30 Intuitive équipée du moteur essence 1.0 T-GDi 120 chevaux, et grimpent jusqu'à 31.350 euros pour une Hyundai i30 Creative équipée du moteur diesel 1.6 CRDi 136 chevaux couplé à la boîte automatique à double embrayage DCT-7 à sept rapports.

La liste des prix de la Hyundai i30 2017

Essence

• 1.0 T-GDi 120 Intuitive : 22.550 €

• 1.0 T-GDi 120 Business : 24.050 €

• 1.0 T-GDi 120 Edition #1 : 24.550 €

• 1.4 T-GDi 140 Business : 25.250 €

• 1.4 T-GDi 140 DCT-7 Business : 26.750 €

• 1.0 T-GDi 120 Creative : 26.750 €

• 1.4 T-GDi 140 Creative : 27.950 €

• 1.4 T-GDi 140 DCT-7 Creative : 29.450 €

Diesel

• 1.6 CRDi 110 Intuitive : 24.650 €

• 1.6 CRDi 110 Business : 26.150 €

• 1.6 CRDi 110 Edition #1 : 26.650 €

• 1.6 CRDi 110 DCT-7 Business : 27.650 €

• 1.6 CRDi 110 DCT-7 Edition #1 : 28.150 €

• 1.6 CRDi 136 Creative : 29.850 €

• 1.6 CRDi 136 DCT-7 Creative : 31.350 €

Parmi les options, Hyundai propose seulement : une roue de secours temporaire (100 €), la peinture métallisée (600 €), le toit ouvrant panoramique (990 €), ou encore le Safety Pack (450 €) comprenant l'alerte de circulation transversale à l'arrière, l'assistance au changement de voie, la lecture des panneaux et la surveillance des angles morts.