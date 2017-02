La Hyundai i30 Wagon dans la pénombre avant la lumière de Genève

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

La Hyundai i30 Wagon a affiché son plus beau profil, à quelques jours de sa présentation.





« Cascading Grille »

En septembre dernier, sur les estrades parisiennes, la troisième génération de l’i30 en avait enthousiasmé plus d’un. En abandonnant ses lignes tendues pour plus d’élégance, la berline coréenne a su créer une certaine attente autour de toutes les déclinaisons attendues, dont la version break, qui sera dévoilée au Salon de Genève. La firme de Séoul vient d’ailleurs d’en dévoiler un teaser très classique, où l’on y aperçoit, dans un jeu d’ombre, les grandes lignes de cette « Wagon ».

Rendez-vous le 7 mars

Sans surprise, le break va reprendre les mêmes codes esthétiques que sa petite sœur. « La nouvelle génération i30 Wagon utilise le langage de la famille i30 en termes de design, et reprend la nouvelle identité de la famille Hyundai, le "Cascading Grille. La ligne de toit effilée et les proportions dynamiques donnent au Wagon la silhouette d’un coupé. Le profil lisse et dynamique est souligné par un cadre chromé entourant les fenêtres », a ajouté Thomas Bürkle, le designer en chef de la marque. Elle sera présentée en première mondiale en amont du Salon suisse, le 7 mars précisément.