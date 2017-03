Infiniti Q60 Project Black S Concept 2017 : une hybride pour chasser les M4 et C63 AMG

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

S’attaquer au segment des coupés familiaux sportifs n’est pas une mince affaire. Le trio des BMW M4, Mercedes-AMG C63 et Audi RS5 a les dents bien taillées mais cela pourrait bien changer avec une alternative japonaise… hybride.

Infiniti se lâche !

Sage, trop sage le coupé Q60 ? Infiniti mise en effet davantage sur l’élégance et le premium pur que sur les performances, preuve avec la berline Q50 n’ayant jamais été convertie à la portant prometteuse “Eau Rouge” qui aurait pu concurrencer la BMW M3, mais restée concept-car.

Mais un nouvel espoir naît de la firme haut de gamme de Nissan qui se lâche carrément avec ce prototype Project Black S, très musclé visuellement avec bouclier fibre de carbone raclant le sol, capot bombé, flanc aux plis caricaturés, grosses jantes noires 21 pouces venant assombrir davantage la teinte gris mat de la carrosserie, aileron arrière, énormes diffuseur et double sorties d’échappement que l’on voit plutôt chez McLaren ou Lamborghini.





Hybride 500 ch

Plus que le plumage, le ramage semble au rendez-vous avec une motorisation hybride associant le nouveau V6 3,0 litres biturbo 405 chevaux à un système équivalent au KERS utilisé en Formule 1 - où Infiniti est flanqué sur la Renault et non plus Red Bull - pour une puissance totale de 500 chevaux. C’est un peu moins que la C63 S (V8 510 ch) mais autant que la M4 GTS (L6 500 ch), et non loin de la future Audi RS5 dévoilée également au Salon automobile de Genève.

C’est en ce lieu que ce concept-car Infiniti Q60 Project Black S ira s’exposer du 9 au 19 mars devant les visiteurs. Pas de version de série programmée pour le moment mais tous les ingrédients sont là pour garantir une sérieuse rivalité avec les allemandes, ainsi que la Lexus RC F (V8 477 ch).