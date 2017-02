Insolite : Condamné pour avoir été contrôlé 22 fois... sans permis !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

En Pennsylvanie (Etats-Unis), Randy Stallsmith vient d’être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison après avoir été contrôlé 22 fois sans permis de conduire.

Conduire sans permis est déjà un acte grave. Le faire à 22 reprises relève de la bêtise totale. Mais certains en sont capables. La preuve.





6 mois de prison

C’est le genre d’histoires difficiles à croire. Et pourtant. La justice américaine vient de condamner Randy Stallsmith à une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois de prison. La raison ? L’homme a été contrôlé à 22 reprises sur les routes de Pennsylvanie alors qu’il ne possédait pas de permis de conduire.

Il trouve la sanction sévère

Le dernier contrôle, survenu en 2015, a conduit à une nouvelle audition. Le conducteur, âgé de 49 ans, avait fait appel, et espérait « recevoir une peine plus légère après avoir plaidé coupable et pris la responsabilité de ses actions ». La justice ne l’a pas entendu, après avoir constaté que l’homme « n’avait fourni aucune indication que sa conduite aberrante finirait par cesser ».

Surtout que son comportement sur la route était sûrement loin d’être irréprochable pour avoir attisé la curiosité de la Police à plus de 20 reprises...