Insolite : Il emprunte la voiture de son ami, la perd et la retrouve… 6 mois plus tard

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

C’est une histoire qui risque d’ébranler encore un peu plus la confiance des personnes déjà réticentes à prêter leur véhicule à leurs proches.





Concert de rock

En juin dernier, un(e) Ecossais(e), fan des Stone Roses, avait emprunté la BMW de l’un de ses amis pour voyager jusqu’à Manchester (Angleterre) et se rendre au concert de son groupe préféré à l’Etihad Stadium. Problème, après la fête, la personne a complètement oublié la zone où elle avait rangé le véhicule. Après cinq jours (oui, oui, cinq jours) de recherches infructueuses et d’acharnement téléphonique du propriétaire, l’individu a finalement fait appel à plusieurs autorités locales et entreprises liées au stationnement. En vain.





De juin au 31 décembre

Ce n’est que deux mois plus tard (oui, oui, deux mois) que le propriétaire s’est finalement résigné à signaler la voiture comme volée. Et pourtant. Lors des habituels contrôles des forces de l’ordre anglaises en vue du réveillon, l’Allemande tant recherchée a finalement été retrouvée dans un parking. La voiture est donc restée six mois au même endroit, sans que le malheureux étourdi ne la retrouve. Oui, oui, six mois. En revanche, aucune précision n'a été donné sur le coût final du ticket de parking...