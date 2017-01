Insolite : Deux filous volent une Dodge Charger SRT Hellcat en 90 secondes chrono

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

90 secondes montre en main... c'est le temps qu'il aura fallu à deux escrocs pour cambrioler un concessionnaire automobile, dans le Michigan (Etats-Unis). Il est 1 heure du matin quand les voleurs entrent dans le garage. Quelques secondes plus tard, sous l'objectif des caméras de sécurité, les malfaiteurs repartent victorieux de leur expédition. Leur victime ? Une fusée prénommée Dodge Charger SRT Hellcat. Montant du butin : 75.000$, soit environ 70.000€ !





Les voleurs toujours en fuite...

Après avoir sorti ce tas de muscles hors de la concession, une fourgonnette a ensuite poussé le bolide dans la rue où un camion de remorquage l'attendait quelques mètres plus loin. Fait encore plus surprenant, la police n'a toujours pas mis la main sur les deux filous.





"Nous avons une très bonne vidéo et je suis choqué que la police de Highland Park ne les ait pas capturés parce qu'ils étaient ici très peu de temps après eux"a déclaré le propriétaire du garage à Vicki Thomas, journaliste d'une radio de CBS, aux Etats-Unis. Les forces de l'ordres demandent à quiconque de les contacter si ils sont porteurs d'informations .







A notre avis, au vu de la réputation du bolide - La Dodge Charger Hellcat est la berline de production la plus puissante de l'histoire de l'automobile américaine - nos deux cambrioleurs doivent être déjà partie très loin. Et pour cause. Les 707 ch de cette bombinette ont certainement du les conduire vers de nouvelles aventures...