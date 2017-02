Insolite : Les inondations peuvent bloquer trois BMW, mais pas une Audi !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Sur internet, une vidéo montrant les dégâts causés par une inondation aux Etats-Unis a fait le buzz. On y aperçoit trois BMW immobilisées, et une Audi passer sans encombre…

Voilà qui risque d’intensifier le débat opposant BMW à Audi...





C’est une vidéo devenue virale alors qu’elle n’y était absolument pas prédestinée. Ces derniers jours, de fortes pluies ont causé d’importantes inondations en Californie, surprenant bon nombre de citoyens. Dans une vidéo amateur, tournée pour rendre compte de la gravité de l’évènement, un détail a complètement affolé les amateurs d’automobile, et plus particulièrement les amoureux des deux rivaux allemands, Audi et BMW.





A very happy @audi @audi_official driver navigating around 3 stalled BMW's in #larain @petrolgirl Une publication partagée par Adam VanGerpen (@avangerpen) le 17 Févr. 2017 à 16h47 PST

#Quattro

Pourquoi ? Tout simplement parce que ce court clip de moins de 20 secondes, où l’on aperçoit trois modèles de la firme à l’Hélice complètement immobilisées alors qu’une Audi A6 parvient à emprunter la chaussée sans trop de souci, a servi d’argument pour les fans de la marque aux quatre anneaux.

Certains ont donc utilisé ce prétexte pour affirmer la supériorité de la technologie « Quattro » sur celle du « xDrive », sans même prendre en compte les possibles circonstances atténuantes (accident ? moteur inondé ?).





Audi en a bien ri !

Une chose est sûre, cette vidéo peut être encore plus amusante si elle n’est pas prise au premier degré. Audi ne s’est pas gêné pour la reprendre sur ses réseaux sociaux, et n’a pas omis non plus d’y ajouter le hashtag « Quattro ». Et en attendant, la vidéo a déjà atteint 65.000 vues sur le compte Instagram de la personne l’ayant diffusée, et dépassé les 100.000 vues sur le web.