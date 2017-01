Insolite : Marquez en Honda MotoGP sur... une piste de ski !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Pour l'un de ses sponsors, Marc Marquez a voyagé jusqu'en Autriche, histoire de tester l'une des descentes enneigées les plus prestigieuses de la planète... avec la Honda qu'il pilote en MotoGP.

Le triple champion du monde MotoGP avec Honda est un homme de défi. La preuve.





Pilote tout terrain

Marc Marquez est un pilote hors-norme. Cela n'est plus à prouver. En plus d'être bourré de talent, le Catalan est aussi un véritable showman. Et l'un de ses principaux sponsors au taureau rouge sait en tirer profit. Une semaine avant que la descente de Kitzbühel -prestigieuse épreuve de la Coupe du monde de ski alpin- ne débute, le prodige de Cervera s'est amusé sur la Streif.





Bien évidemment, inutile de vous préciser que le champion du monde en titre n'a pas chaussé les skis. L'Espagnol s'est frotté à l'incroyable piste au guidon de sa Honda RC213V, préparée pour l'occasion : les pneus ont été cloutés et un télésiège a été spécialement réservé à la machine !

Même des wheelings !

Pour la marque autrichienne, le rival de Valentino Rossi et Jorge Lorenzo a ensuite effectué plusieurs allers-retours sur la piste, relâchant à peine la poignée de gaz. MM93 s'est même permis quelques wheelings sur la neige, et ne s'est pas épargné quelques frayeurs. La force de l'habitude.