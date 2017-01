Insolite : Il oublie la clé de sa Tesla chez lui, et se retrouve bloqué au beau milieu du désert

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Lorsque vous achetez des voitures bourrées de technologies, il faut parfois savoir s’en tenir aux fondamentaux. La preuve.





On ne présente plus la Tesla Model S, référence à la fois dans son secteur du zéro émission, mais aussi dans ses formidables avancées technologiques. L’une d’entre elles peut notamment permettre aux propriétaires d’ouvrir les portes du véhicule sans utiliser les traditionnelles clés, mais plutôt en utilisant l’application smartphone du constructeur.

Mauvaise idée

Ryan Negri, un investisseur et entrepreneur de Las Vegas, également propriétaire d’une Tesla, s’est retrouvé dans une situation très inconfortable à cause de tous ses gadgets. En balade avec sa femme aux alentours du Red Rock Canyon, lieu appartenant au désert des Mojaves, dont les paysages valent réellement le coup d’œil, l’homme d’affaires a eu la mauvaise idée de quitter son véhicule pour prendre quelques clichés. Problème, il avait laissé les clés de sa Model S à son domicile, préférant utiliser son téléphone pour l’utiliser.





Sauvé par sa femme

Et, forcément, au beau milieu du désert, difficile de trouver du réseau, élément fondamental lorsqu’il s’agit de lancer une application. Heureusement pour Ryan Negri, sa compagne a quelques ressources sportives. Elle a en effet couru plus de deux miles (environ 1,25 km) pour trouver une once de réseau, et appeler un ami pour que celui-ci puisse aller chercher la clé. La véritable clé. Celle qu’il ne faut absolument pas oublier, peu importe la voiture utilisée.