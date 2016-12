Insolite : En pleine ville, un phoque saute d'une voiture à une autre...

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

En Tasmanie, un couple s'est réveillé dans des conditions un peu particulières puisqu'ils ont pu voir un phoque monter et sauter sur leurs véhicules...

Rapportée par ABC News, cette histoire risque de devenir l’une des plus étonnantes de la période des fêtes.

Pare-brise cassé

En Tasmanie, la magie de Noël a fait son effet. Il fallait au moins cela pour qu’un couple se réveille de bon matin, et constate la présence d’un… phoque sur les véhicules de leurs voisins ! Dimanche 25 décembre 2016, dans la banlieue de Launceston, un immense mâle adulte de près de 200 kg a causé quelques dégâts sur les voitures de la ville. Les deux personnes ont bien évidemment immédiatement appelé les autorités.





« Nous nous sommes levés et il y avait ce grand phoque qui grimpait sur le toit d’une des voitures… Croyez-moi, vous ne vous attendez pas à cela le jour de Noël », a confié l’un des témoins, surtout que l’océan est situé à près de 50km de la ville. « Il a fait cette manœuvre un peu spectaculaire, où il a glissé sur la première voiture avant de se jeter et de grimper sur la deuxième », a ajouté un homme, toujours surpris par ce qu’il venait de voir. Le phoque a finalement été endormi puis capturé par les autorités. Les propriétaires, eux, ne sont pas rancuniers : « Nous allons remplacer le pare-brise… Mais ce n’est pas vraiment important, ce sont des voitures anciennes et franchement, ça en valait la peine ! ».





La faute aux hormones

Selon les spécialistes, la présence de ce phoque en plein milieu de la ville n’a rien de si surprenant. A cette période de l’année, le mammifère est amené à se comporter différemment à cause de troubles hormonaux qui précédent la période d’accouplement. La magie de Noël n’a finalement pas fait de miracle.