Insolite/Rallye du Mexique : La "victime" de Kris Meeke hésite à faire réparer sa voiture !

L'escapade hors route dans la Power Stage de Kris Meeke a fait le bonheur d'un spectateur dont le véhicule était garé en bord de piste et a été... percuté !

L'image a fait le tour du monde : à quelques kilomètres de l'arrivée du rallye du Mexique Kris Meeke a fait une sortie de piste et s'est retrouvé sur le parking des spectateurs. Et lors de cette folle sortie, la Citroën C3 de Kris Meeke a percuté le véhicule d'un spectateur. Un spectateur… heureux. On vous explique pourquoi.



Kris Meeke dédicace la Passat !

Comme on peut le voir sur les images, Kris Meeke et Paul Nagle percute une Volkswagen Passat CC garée en bord de piste. Son propriétaire est un jeune mexicain, Ferran Ferrero, passionné par le WRC. Il avait garé sa voiture sur le parking visiteurs sans penser qu'elle risquait de se faire tamponner par la C3 WRC de Meeke ! Sur les réseaux sociaux, le Mexicain a alors posté un tweet assez savoureux : « Dilemme, réparer ou ne pas réparer ? »



Pourquoi la « victime » de Kris Meeke est-elle hésitante ? Tout simplement parce que Kris Meeke a laissé une dédicace sur la voiture endommagée en écrivant « Kris Meeke was here » et en offrant sa casquette, avec un mot d'excuse, au malheureux spectateur mexicain.



Sur les réseaux sociaux, des petits plaisantins ont même imaginé le constat entre le pilote et le spectateur.

Quant à Kris Meeke, il n'en revenait toujours pas, comme il l'a avoué après le rallye : « Ce fut une fin dramatique, la voiture est partie en glisse après une grosse compression et nous avons eu de la réussite. J'ai aussitôt cherché à revenir sur la route car je savais que nous pouvions encore gagner. On peut dire que je suis un garçon chanceux ! »



