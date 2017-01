Insolite : il reçoit une amende de 128 $ pour avoir stationné dans une allée privée !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Laisser votre voiture sans surveillance avec le moteur tournant peut coûter cher !





Quelques minutes d'absence

L'histoire se déroule dans le Michigan, aux États-Unis. Un automobiliste se rend chez sa petite amie pour venir la chercher ainsi que son fils de deux ans. Comme à son habitude lors des froides matinées d'hiver, Nick Taylor a laissé sa voiture stationnée dans l'allée devant la maison, avec le moteur tournant et les clés à l'intérieur, afin qu'elle se réchauffe en son absence.

A son retour, le jeune américain a retrouvé sur son pare-brise une amende d'un montant de 128 dollars pour avoir laissé sa voiture sans surveillance. Furieux, Taylor a affirmé qu'il ne s'était absenté que "sept ou huit minutes" avant de retourner à sa voiture, et a publié sur Facebook une photo de son amende, accusant la ville de Roseville de "gaspiller l'argent des contribuables".





Un problème de sécurité publique

La publication a été partagée plus de 14.000 fois et a suscité 5.300 commentaires. De nombreux internautes ont souligné le caractère improbable de la situation, remettant même en cause le policier pour avoir violé une propriété privée lorsqu'il est rentré dans l'allée, afin d'observer l'intérieur de la voiture et dresser la contravention.

James Berlin, le chef de la police de Roseville, s'est justifié auprès de la chaîne CBS, en évoquant des raisons de sécurité : "J'encourage nos officiers à dresser de telles amendes. C'est un problème de sécurité publique, il suffit de quelques instants pour que quelqu'un rentre dans la voiture et reparte avec. Cela entraîne souvent de dangereuses courses poursuites avec la police, et nous avons le pouvoir d'empêcher cela."

L'histoire ne se termine pas là, car Berlin a refusé d'annuler la contravention... Taylor devra alors patienter encore quelques semaines, afin de pouvoir contester son infraction devant un tribunal.