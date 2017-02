[Insolite : Il roule avec une suspension cassée !]

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Aux États-Unis, quand sa voiture à un problème, on continue de rouler, même avec une suspension abimée !

Il se passe des choses étranges sur les routes américaines. Un automobiliste a en effet surpris une Lincoln Navigator roulant avec une suspension grandement endommagée !



Une raison bien précise à ce problème !

Sur la vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut voir le SUV de Lincoln sauter du train arrière en permanence ! On n'ose imaginer dans état se trouve la colonne vertébrale du conducteur de la Lincoln. On espère également que ce conducteur imprudent se rendait chez son garagiste car sa Lincoln mérite mieux que de souffrir le martyre !



On peut supposer que le problème rencontré par ce conducteur américain est un problème de suspensions à air pneumatique. En effet, lors des grands froids, ce type de suspensions ne résiste pas aux températures négatives. Or, notre conducteur roule dans le Minnesota, un état réputé pour ses hivers rigoureux.



