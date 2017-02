Insolite : Un clone de Porsche Macan accidente un vrai Porsche Cayenne

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Quand l’un des plus grands constructeurs de la planète rencontre sa copie sur les routes chinoises, cela donne place à une scène plutôt amusante.





Zotye, le « Porsche » chinois

En Chine, certains constructeurs se sont spécialisés dans la vente de véhicules très ressemblants à d’autres modèles des grandes marques mondiales aux tarifs imbattables. Zotye en est l’un des plus connus… à tel point qu’il est lui-même copié par d’autres ! Il propose, par exemple, des copies (presque) parfaites du Porsche Macan, appelées SR9. Et grâce (ou à cause) de cela, il arrive que les routes chinoises soient le théâtre de scènes assez cocasses.

Et la facture ?

La preuve. Cette semaine, à Shanghai, la conductrice d’un Porsche Macan low-cost a heurté un vrai Porsche Cayenne. Ce léger crash, qui n’a fait aucun blessé et a simplement froissé quelques tôles, a été photographié et relayé par le site CarNewsChina.com. En revanche, si les dégâts ne sont pas importants d’un côté comme de l’autre, on imagine que la facture de réparations, elle, sera bien différente.